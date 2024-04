Fantozzi, Pirini e le stoviglie dell’assessore

Una tempesta in un bicchier d’acqua. Con il bicchiere questa volta preso in prestito dalla stoviglioteca. Se vi state chiedendo cosa è una stoviglioteca, ecco la spiegazione. "Una sorta di biblioteca dove, invece dei libri, è possibile prendere in prestito piatti, bicchieri, posate e tutto ciò che serve per organizzare un evento". Il progetto antispreco ed ecosostenibile, al momento solo sulla carta, è stato presentato nei giorni scorsi dall’assessore Francesca Lucchi. Tommaso Pirini di Italia Viva ha usato una delicatissima citazione di Fantozzi per bocciare l’idea.