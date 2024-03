’Febbre’ gialla in valle del Savio a cento giorni dal Tour de France

La Valle del Savio comincia a colorarsi di giallo: mancano 100 giorni esatti alla partenza del Tour de France 2024, in programma il 29 giugno con la prima tappa “Firenze – Rimini”. Un evento storico, che per la prima volta vedrà le Grand Départ in Italia, lungo un itinerario che comprende anche il passaggio nel territorio attraversato dal fiume Savio. I corridori dovranno affrontare il Passo del Carnaio, lungo i tornanti che da Santa Sofia arrivano a San Piero in Bagno attraversando il territorio del Comune di Bagno di Romagna, scendendo poi fino al lago di Quarto e a Sarsina, per poi cimentarsi sulla ripida salita del Passo del Barbotto a Mercato Saraceno.

"Il Tour de France, tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo – commenta l’assessore con delega al Turismo e sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini – rappresenta una vetrina fondamentale per la promozione del territorio e un’importante occasione turistica per i nostri Comuni che si preparano ad accogliere migliaia di turisti e di appassionati. Lo abbiamo desiderato, ci abbiamo lavorato, e adesso lo aspettiamo. Niente arriva per caso, i risultati sono sempre frutto del lavoro e dell’impegno di un’intera comunità: per questa ragione i nostri uffici sono impegnati nella definizione di una programmazione di iniziative che si svolgeranno in vista del 29 giugno con lo scopo di valorizzare le eccellenze turistiche e in particolare la propria vocazione a meta ideale per gli amanti del turismo sui pedali". I Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, coordinati dall’Unione Valle Savio, intendono dar vita a forme di ospitalità dedicate in occasione del passaggio del Tour de France sul territorio, valorizzando anche il brand Valle Savio Bike Sound, che nel 2023 ha contrassegnato una serie di eventi dove la passione per la bicicletta si è unita a quella per la musica.