Fedeltà dei tifosi nelle trasferte. I bianconeri al 33° posto in Italia

Le limitazioni in alcune trasferte, gli orari e le giornate assurde di moltissime gare in serie C penalizzano, ma non frenano la passione dei tifosi del Cesena in costante ascesa anche nel seguire la squadra fuori casa in un campionato splendido per i bianconeri che stanno correndo con merito verso la serie B. Secondo la classifica del sito italiani.it, aggiornato al 24 febbraio, i tifosi bianconeri come fedeltà in trasferta sono al 33° posto tra tutte le formazioni di serie A, B e Lega Pro, quinti (a un passo dal terzo e quarto e posto) in tutta la serie C e al primo posto per quanto riguarda il proprio girone, ossia il B. La media dei tifosi bianconeri da viaggio è di 449 a partita, destinata ad aumentare considerata la squadra avviata verso la promozione e trasferte vicine ancora da affrontare come quella di Pesaro.

In serie C meglio dei tifosi cesenati hanno fatto fino al momento, nell’ordine, quelli dell’Avellino (girone C, 23° in assoluto) 642, Mantova (capolista girone A 29° in assoluto) 475, Juve Stabia (capolista girone C 31° in assoluto) 457, Vicenza (32°) 455 poi appunto si trova il Cesena a 449 che precede piazze importanti come il Padova 446 (34°), il Benevento (50°) 237, la Spal 227 (51°). Per curiosità la diretta concorrente dei romagnoli alla promozione diretta la Torres è a 188 tifosi di media (53° in assoluto) mentre il Rimini ne ha 337 (41°).

Nella classifica generale di tutte le serie professionistiche il Cesena è 33°, questa la graduatoria delle prime undici tifoserie da trasferta: Roma 2760, Inter 2436, Juve 2367, Napoli 2038, Milan 1855, Lecce 1607, Salernitana 1554, Lazio 1498, Sampdoria 1388, Fiorentina 1378, Bologna 1358.

In questa volata finale di un campionato da vincere a tutti i costi la tifoseria del Cesena in trasferta è destinata a crescere trascinata dall’entusiasmo e l’obiettivo potrebbe essere quello di fissarsi in tutta la serie C solo alle spalle dell’Avellino (che pare irraggiungibile con una media di 642 supporter a trasferta) passando così dal quinto posto attuale al secondo.

