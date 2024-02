FederludoCon, giochi e incontri alla Malatestiana

Da domani a domenica, nei rinnovati spazi della biblioteca Malatestiana, si tiene "FederLudoCon", la convention del volontariato ludico. Giunta alla terza edizione, la manifestazione è quest’anno intitolata "Il Gioco come strumento di accoglienza e di condivisione: le associazioni ludiche italiane si potenziano attraverso la rete". "Con questa FederludoCon - commenta il presidente Giovanni Bacaro -, vogliamo finalmente rendere manifesto il potenziale delle associazioni ludiche italiane che hanno deciso di investire le proprie risorse nel fare rete, e nel farlo, valorizzano il ruolo del gioco come strumento di formazione e aggregazione sociale. Oltre a ciò, Federludo affronterà, nel corso del proprio congresso, epocale momento di discussione interna, il rinnovo delle cariche sociali, ulteriore stimolo alla crescita futura di tutta la federazione". Il nuovo Consiglio Direttivo, a partire da settembre, dirigerà la federazione per i prossimi tre anni. Possono aderire a Federludo tutte le associazioni ludiche e culturali riconosciute e quelle non riconosciute il cui Statuto sia stato sottoposto a registrazione; Federludo sostiene e dà voce a piccole e grandi realtà associative impegnate nella promozione della cultura ludica. La tre giorni di gioco , di work shop e laboratori, prenderà il via domani alle 18, alla presenza del presidente Bacaro e dell’assessore alla Cultura Carlo Verona. La giornata proseguirà fino a tarda sera con giochi da tavolo aperti al pubblico e gestiti dalle federazioni associate romagnole. Tre le sale attive di sabato, con inizio dalle 14.30. Tanti gli ospiti previsti, tra cui: Diego Fumagalli dell’Associazione Oltregioco, Elio Di Giovanni di Proxima, Matteo Carosi di Spazio ludico e Sara De Sanctis dell’Associazione Drago. Il pomeriggio proseguirà fino alle 21, con l’avvio dei giochi da tavolo e con approfondimenti tematici tesi a creare una relazione tra il gioco e le biblioteche, il mondo della scuola (dall’asilo all’Università), le carceri e, più in generale, la storia. Gran finale domenica dalle 15, con giochi di ruolo aperti al pubblico fino alle 19. Tutti gli appuntamenti di gioco sono a accesso libero, i talk e gli eventi in programma nel pomeriggio di sabato necessitano di prenotazione.

r.c.