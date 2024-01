Fermato con un coltello sul lungomare

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato interventi nel fine settimana controllli sul traffico di droga, la sicurezza sulle strade e i controlli degli stranieri. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Controllato dai militari della Stazione di Gambettola, è stato sorpreso con 9 grammi di hashish in altrettanti dosi pronte per lo spaccio; è uno dei pusher del fumo nella zona del Rubicone. Due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza; una donna di 48 anni fermata a Cesenatico in via Cecchini con un tasso alcolemico di 1,18 e un 35enne controllato a Crocetta di Longiano e risultato alla guida con tasso di 1,33.

Due persone denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Si tratta di un 27enne fermato a San Mauro Pascoli ed un 34enne controllato in via Saffi a Cesenatico; entrambi dovranno recarsi all’ufficio immigrazione della questura di Forlì-Cesena per regolarizzare la propria posizione. Un 20enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: girava in auto sul lungomare di Cesenatico con coltello a serramanico di 20 centimetri e 8 di lama, per il quale non ha saputo fornire una giustificazione del possesso.

g.m.