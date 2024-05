Festa a sorpresa per Berti a Calisese

Era stato congegnato tutto nei dettagli: l’amico che con una scusa si presenta a casa e lo trascina fuori, tutti gli altri ad aspettarlo acquattati dentro al teatrino del circolo parrocchiale di Calisese… Lontano dai riflettori dei grandi eventi, delle coppe alzate al cielo e dei contratti professionistici, i legami veri si confermano per quelli che sono: il sale della vita. Vale anche per il talentuoso centrocampista bianconero Tommaso Berti, cresciuto a Calisese, frazione cesenate che si affaccia sulla valle del Rubicone e rimasto legatissimo alla comunità che, facendo il tifo per lui, lo ha visto scalare il successo. Una super genuina dimostrazione è arrivata martedì sera quando gli amici di sempre hanno organizzato una festa a sorpresa: "Tommy non se lo aspettava proprio – hanno raccontato – e quando si è trovato circondato da tutti noi, un centinaio di persone, si è emozionato. Gli ha fatto piacere sentire il nostro affetto, come noi apprezziamo tanto il suo". Berti ha tirato i primi calci al pallone proprio nel campetto di Calisese, quello a due passi dal circolo parrocchiale, che il promettente bianconero con un alle spalle già un passato in serie A alla Fiorentina, continua frequentare. "Quando ha una sera libera spesso lo troviamo qui a concedersi una partita a carte. Gli sono rimasti addosso il suo sorriso gentile e la voglia di godersi le cose semplici e proprio per questo bellissime. Nessuno di noi qui lo dimentica. Per l’occasione avevamo rispolverato tante vecchie foto e gli abbiamo pure dedicato una poesia. In dialetto romagnolo, ovviamente. "auguri Tommy, facci sognare e continua a giocare!".