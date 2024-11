Festa del minibasket tra giochi e gare

Sabato 9 novembre, al Minipalazzetto di Cesena, è andata in scena la ‘Festa Minibasket’ che ha coinvolto tutte le associazioni cestistiche della provincia. Davanti a una splendida cornice di pubblico composta da 300 persone, sono scesi in campo i bambini e le bambine delle categorie ‘Pulcini/Paperine’ e ‘Scoiattoli/Libellule’, che si sono resi protagonisti di un pomeriggio fatto di giochi, gare e partite. I gruppi si sono alternati in varie ‘stazioni’ dislocate sul parquet, cimentandosi con attività sempre diverse e svolte ogni volta in un lasso di tempo di 7 minuti. Ad accompagnare il suono della sirena, arrivavano puntuali gli applausi degli spettatori, che hanno fatto da graditissima cornice a tutta la giornata.

Dopo di che le atlete e gli atleti si spostavano nella postazione successiva: in questo modo tutti si sono cimentati con tutto quello che un campo da basket sa offrire.

Al termine del pomeriggio di sport e sano divertimento, i 140 giovanissimi aspiranti campioni hanno ricevuto gadget, ringraziamenti e saluti da parte del Comitato Regionale Fip Emilia-Romagna.

Il bilancio finale è stato quello di una giornata da ricordare e soprattutto da ripetere.

"Siamo sulla strada giusta – ha commentato il responsabile provinciale Fip per il Minibasket Fulvio Neri – e dobbiamo continuare a percorrerla, andando nelle scuole e presentando questo bellissimo sport che sta conquistando sempre più appassionati, anche di giovanissima età. Feste come quella che si è appena svolta a Cesena sono la ciliegia sulla torta, in grado di favorire ancora di più la socializzazione e la condivisione del divertimento. Il prossimo appuntamento sarà a Savignano, alla palestra ‘Marie Curie’ il 23 novembre, in occasione del ‘Pink Day’, la giornata contro la violenza sulle donne. In quel caso saranno protagoniste le bambine e le ragazze".