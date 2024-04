Festa di comunità. Tutta S.Piero in campo

Alla Sampierana bastava un punto per la promozione in Eccellenza, alla penultima giornata dal termine del campionato di promozione 2023/2024 (girone D). Ma di fronte ai propri tifosi, anzi a una comunità intera, ha voluto stare dalla parte del sicuro, sciorinando un primo tempo bello, piacevole, scorrevole nel susseguirsi delle giocate individuali e collettive, che dal portiere al centravanti propone e impone l’imprimatur calcistico di mister Federico Barontini. Un primo tempo, che nella prima mezzora ha visto anche nell’avversaria di turno, il Bellariva, una buona, robusta, coriacea formazione, che occupa con merito la sesta posizione in classifica generale, quando manca una giornata al termine del campionato, che ora vede la Sampierana Calcio 1926, del presidentissimo Oberdan Melini, con ben 9 punti di vantaggio sulla seconda, il Cattolica.

Per un breve flash back sul dipanarsi della partita di San Piero, che ha visto le sue gradinate piene di tifosi, la partita è stata sbloccata al 29’ da Simone Braccini con un gran tiro dal limite, leggermente deviato da un avversario. Braccini è entrato anche nell’azione del secondo gol, confezionato appena due minuti dopo, servendo al centro dell’area su un piatto d’argento, anzi con un piatto vincente, il collega Berni. Il terzo gol ha gonfiato la rete del Bellariva, e anche il petto degli appassionati tifosi sampierani e d’Alto Savio, a seguito di una punizione di Narducci, che ha richiamato e reclamato lo scatto fulmineo e vincente di Pippi. Poi il secondo tempo è andato via liscio, con il solito tourbillon di sostituzioni. Al triplice fischio al "Campodoni" è stata festa grande.

Sembrerebbe proprio che la formazione bianconera di S.Piero abbia aspettato di giocare in casa per conquistare la vittoria definitiva, per toccare dopo sette anni anche il settimo cielo della promozione in Eccellenza. E il cielo l’hanno toccato anche i tanti palloncini bianconeri lasciati librare per aria dai tifosi sampierani, che in cielo hanno fatto salire anche canti, fumogeni, pedardi, fuochi pirotecnici, avvolti dalla loro incontenibile gioia.

Gilberto Mosconi