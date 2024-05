Festa in spiaggia all’insegna della sicurezza in mare

Sarà davvero speciale la festa di fine anno scolastico per gli alunni della scuola elementare di via Saffi. Per la prima volta i bambini festeggeranno in spiaggia, al Bagno Conti di proprietà della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, martedì 28 maggio. Oltre ai giochi, il divertimento e l’immancabile merenda da condividere tutti assieme, per i piccoli la festa sarà anche un momento di crescita, in quanto la cooperativa dei balneari ha organizzato l’iniziativa "Salvataggio per un giorno". L’obiettivo è informarli sugli equilibri dell’ambiente marino e sulla sicurezza balneare. Per questo interverranno i bagnini di salvataggio, gli istruttori e le unità cinofile formate dai cani salvataggio addestrati. Le attività rivolte a studenti e genitori, si concentreranno sulla prevenzione ai pericoli che si possono presentare in mare, l’illustrazione dei comportamenti corretti, le 10 regole base da osservare in spiaggia, il significato delle bandiere di segnalazione in ordine alle condizioni meteo marine e la spiegazione delle regole di primo soccorso. Il tutto sarà reso divertente e più interessante, attraverso l’introduzione dell’attività di gioco in acqua con le tavole da surf, i sup, l’utilizzo di maschere e boccaglio, il nuoto e la voga. Tutti i giovani partecipanti a fine giornata riceveranno l’attestato di partecipazione e il tesserino di "Salvataggio per un giorno".