Festa per i 60 anni di Agrimacchine. Una storia di successo e amicizia

Pienone per i sessant’anni della Agrimacchine Rubicone, che ieri ha festeggiato assieme a tutti i clienti che hanno contributo a fare raggiungere all’azienda il prestigioso traguardo. Nel corso della giornata, allietata dalla musica di David Pacini, è stato presentato in anteprima il documentario "Una storia di terra" che narra la storia dei 60 anni dell’Agrimacchine Rubicone. Le origini dell’ Agrimacchine Rubicone risalgono al 1964 dall’idea di tre amici Diego Zamagni, Guglielmo Pazzaglia e Giorgio Zamagni, appassionati di meccanica. Fondarono una piccola officina a Savignano in via Gaio Sabino, nella quale si aggiustavano e si commercializzavano motocoltivatori di marca Ferrari.

Il notevole ampliamento che subì il settore commerciale dell’azienda, fu dovuto alla crescita dello stesso marchio Ferrari e alla nascita di motocoltivatori a quattro ruote motrici, ai primi trattorini e alle sempre più utili macchine agricole. Nel 1968 l’Agrimacchine Rubicone acquisì il marchio Lamborghini, azienda leader nella produzione dei trattori agricoli.

Nel 1996 arrivò inoltre l’importante sodalizio con il marchio Deutz-Fahr, e l’Azienda in continua espansione decise nel 1997 di trasferirsi nei nuovi locali in via Emilia Est 50. Oggi si espande su una superficie totale di oltre 5.000 metri quadrati dei quali 1.650 coperti e conta 32 dipendenti. Alla guida dell’Agrimacchine Rubicone sono rimasti due fondatori Diego Zamagni e Guglielmo Pazzaglia (foto), in quanto Giorgio Zamagni è scomparso prematuramente nel 1977.

e.p.