Festeggiati i cento anni di Pietro Pari

Festa grande domenica scorsa a Savignano, organizzata dalla Cgil, per i 100 anni di Pietro Pari nato l’11 febbraio 1924. E’ il settimo centenario in vita del paese. E’ stato festeggiato dal figlio Silvano, sorelle e nipoti e ha ricevuto la visita di Maria Giovanna Madrigali della Spi Cgil e del vicesindaco Nicola Dellapasqua che ha detto: "La generazione di Pietro ha ricostruito Savignano dopo la guerra, ha trasformato questa terra in un luogo prospero. E’ una generazione che ha saputo costruire un mondo migliore di quello che ha trovato. Tanti auguri Pietro e grazie per tutto quello che avete fatto per noi".