Fim Cisl, cesenate tra i dirigenti

Un nuovo capitolo si apre per la FIM-CISL Romagna, la Federazione Italiana Metalmeccanici della CISL romagnola, con l’annuncio di un’importante aggiunta al proprio quadro dirigenziale. Questa scelta, dettata dalla crescita organizzativa e dalle sempre più complesse sfide del mondo del lavoro in costante evoluzione, è radicata in un sentimento di continuità identitaria. "È con grande entusiasmo che accogliamo Giacomo Gasperoni nel gruppo dirigente. Nato nel 1978, Gasperoni ha trascorso quasi due decenni presso l’importante azienda cesenate Soilmec Spa, accumulando esperienza e conoscenza nel settore metalmeccanico. Il suo coinvolgimento sindacale si è esteso sia alla rappresentanza dei lavoratori che all’ambito della sicurezza sul lavoro. Gasperoni si unisce a una squadra di professionisti di rilievo, affiancando le competenze di Davide Drudi (AST Ravenna), Davide Tagliaferri (AST Faenza), Riccardo Zoli (AST Forlì) e Alice Strada (AST Rimini)".