Finale del contest tra le band giovanili alla Rocca Malatestiana

Finale del contest delle giovani band domani dalle 21,15 alla Rocca Malatestiana tra la band cesenate OxigenZ e i To The Side. I due giovani gruppi saliranno sul palco della Fortezza e faranno votare il pubblico che li ha sostenuti per scegliere la giovane band che si aggiudica la prima edizione del R.C.Y.B. Rock Cover Young Band. La band vincitrice che sarà invitata dall’associazione culturale Jazzlife, come protagonista di una serata musicale.

La serata è ad ingresso libero.