Finanziati videosorveglianza e street tutor

Due progetti per l’adeguamento della videosorveglianza e il servizio degli street tutor in centro del Comune di Cesena rientrano tra quelli finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con un intervento complessivo di oltre 2,3milioni di euro. Gli interventi nella nostra città riguardano in primo luogo il servizio notturno degli ’street tutor’ nelle zone maggiormente frequentate del centro cittadino, per prevenire comportamenti scorretti e situazioni di degrado. Il secondo progetto finanziato concerne il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle vie Mura Barriera Ponente, Mura Barriera Levante, Mura Giardino e Fattiboni, anche qui in funzione di prevenzione di fenomeni di insicurezza e degrado.

Nel complesso la Regione ha finanziato 23 ‘Accordi di sicurezza territoriali’ con 20 Comuni e 3 Unioni comunali, incentrati su progetti che puntano a migliorare l’illuminazione pubblica nelle città, ad aumentare gli impianti di videosorveglianza e gli street tutor. Ma anche misure di rigenerazione urbana, animazioni socioculturali e sportive, assistenza e affiancamento dei giovani, nonché attività di mediazione sociale e comunitaria.