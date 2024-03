Finiscono in strada 400mila euro. Maxi intervento per la sicurezza

Un investimento di 400mila euro per la sicurezza stradale. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per la ristrutturazione e ricostruzione delle strade extraurbane. Si tratta di un secondo pacchetto di risorse che fa seguito ai 450mila euro messi a bilancio nel 2022 e destinati ai lavori eseguiti dalla ditta Coromano nei tratti stradali delle vie Mariana, all’incrocio con la Via San Giorgio, tra i quartieri Ravennate e Cervese Nord; Violone di Gattolino, a tratti dall’incrocio tra via San Giorgio al civico 2590 e dal civico 2470 alla via Pisignano, nel Quartiere Cervese Nord; Pisignano; della Cooperazione, dalla Rotonda Napoleone Colajanni a via Dismano; V. Castiglione, e Monticino, per l’intera estensione, nel Quartiere Oltre Savio. A queste si aggiungono le strade su cui si è intervenuti in vista del passaggio del Giro d’Italia: A. Costa, E. Valzania, U. Comandini e Boscone.

A partire da ieri mattina alcune strade sono interessate da lavori di manutenzione ordinaria programmati dal settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena per risolvere le criticità emerse a causa del maltempo. Si tratta delle vie Dismano, Vigo Ruffio, Matteotti e Fratelli Rosselli. Gli interventi, che verranno eseguiti dalla ditta B&B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. di Bagno di Romagna, richiedono alcune temporanee modifiche alla viabilità: per questo, fino a venerdì 5 aprile, nei tratti stradali elencati la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata.