Fiumicinese, gara Città di San Mauro Pascoli. Sono aperte le iscrizioni: ecco come prenotare

Rino Sarpieri, presidente della polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica, ha reso noto che sono aperte le iscrizioni per la 34° gara ciclistica Città di San Mauro Pascoli, manifestazione organizzata dalla stessa polisportiva in collaborazione con la società Ecology Team di San Mauro Pascoli. Per le due gare femminili, Donne Esordienti 1° anno, Donne Esordienti 2° Anno e Donne Allieve si tratta di prove valide per l’assegnazione della maglia di Campione Regionale e della maglia di Campione Provinciale di Forlì-Cesena. Previsto un punto ristoro al Circolo ricreativo Anspi Centro Giovani di via Bastia a San Mauro Pascoli. Per le prenotazioni: 339 7927457 (Rino Sarpieri).