Flash mob per Assange

Sabato prossimo anche Cesena parteciperà alla mobilitazione internazionale in difesa di Julian Assange, il giornalista investigativo fondatore di Wikileaks attualmente detenuto in Gran Bretagna e che ora rischia l’estradizione negli Stati Uniti dove rischia 175 anni di carcere per aver rivelato notizie coperte dal segreto militare. L’iniziativa denominata ‘Cesena per Assange’ prevede un flash mob in piazza del Popolo dalle 15 alle 18. La mobilitazione promossa in tutta la regione dagli attivisti del movimento per Assange in collaborazione con Amnesty International Emilia Romagna e altre associazioni, ha il sostegno sostegno dell’Anpi nazionale, oltre che del sindacato giornalisti, Articolo 21 e Arci Emilia Romagna.