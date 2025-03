Folte siepi e scarsa illuminazione: "La provinciale 33 non è sicura"

Siepi killer nelle rotonde, mancanza di illuminazione nella circonvallazione del centro abitato, strisce pedonali al buio. Da decine di anni continuano le proteste dei cittadini di Gatteo, Gatteo Mare e della Valle del Rubicone, ma nulla accade. E intanto fioccano gli incidenti, anche per le disastrate condizioni della strada provinciale 33. Oggetto del contendere sono le siepi killer nelle aiuole della rotonda cosiddetta dell’Oikos a Gatteo Mare e in quella di Gatteo che porta a Savignano sul Rubicone, al mare e a San Mauro Pascoli. Ci sono erbacce e arbusti da eliminare. Diversi abitanti dei vari Comuni del Rubicone ci hanno segnalato problemi alla viabilità e in modo specifico alla visibilità ostruita da diverse siepi troppo alte che, non curate, nelle due rotonde, arrivano a un’altezza tale che oscura la vista a chi arriva e sta percorrendo l’anello delle rotatorie con precedenza sugli altri.

Ma spesso chi giunge in prossimità della rotonda e si deve immettere nella stessa, è costretto, per questioni di visibilità, a portarsi all’interno della rotonda stessa e va a cozzare contro altri mezzi in arrivo. Segnalazioni sono arrivate numerose, con anche vibranti proteste, perchè ultimamente sono aumentati gli incidenti che fortunatamente non hanno causato danni alle persone, ma tanti alla carrozzeria dei mezzi. Elevatissimo il pericolo anche per le biciclette, soprattutto alla notte, spesso sprovviste di fanale, che girano nelle rotonde e che rischiano di essere travolte dalle auto, non viste a causa degli arbusti altissimi. In primis c’è l’attraversamento pedonale semaforizzato sulla provinciale 33 davanti l’ingresso del viale che porta al cimitero do Gatteo. Ci sono persone in bicicletta che non usano il semaforo, non hanno giubbotti catarifrangenti e fanali e attraversano al buio perchè non c’è neppure un lampione. Tante proteste arrivano anche da diversi residenti a Fiumicino, la frazione che è in parte in territorio di Savignano e in parte di Gatteo.

Dice Primo Poggi: "Ogni volta che da Fiumicino vado a Gatteo per andare in centro o a Savignano, percorrendo via Fiumicino, quando mi immetto sulla provinciale sono costretto ad andare a fare il giro della rotonda sita all’ingresso del casello Valle del Rubicone dell’A14. Di giorno però è un sacrificio che si sopporta. Ma di notte no. In quel tratto della provinciale manca l’illuminazione pubblica, il traffico è sempre intensissimo anche per la presenza del casello, sono successi diversi incidenti con persone investite proprio a causa del buio. Bisogna fare molta attenzione perchè la strada è trafficatissima anche da biciclette quasi sempre senza fanale. Basterebbe mettere qualche lampione e tutto sarebbe risolto. Quando hanno realizzato il casello potevano anche pensare a questo problema che rischia di trasformarsi in un dramma con qualcuno che prima o poi ci rimetterà la pelle".

Ermanno Pasolini