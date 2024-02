Formelle della Via Crucis: "Patrimonio da custodire"

Altra lodevole e pregevole iniziativa da parte dell’Associazione di promozione sociale e culturale Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno, a Bagno di Romagna.

"In relazione ai principi statutari per la conservazione e il recupero delle tradizioni locali, ma anche per il recupero di quelle opere che rappresentano un patrimonio artistico, oltre che religioso per tanti fedeli del nostro paese, l’Associazione Il Faro di Corzano ha inserito nelle iniziative, da svolgere durante quest’anno, anche quello per la pulizia delle formelle in bronzo della Via Crucis installate lungo la strada mulattiera, che in meno di un chilometro di superba salita porta da San Piero al santuario della Madonna di Corzano.

A comunicare questa iniziativa, con grande soddisfazione, Bartolomeo Balzoni, presidente della predetta Associazione.

"È un’iniziativa che i cittadini sampierani ci sollecitavano da tempo – spiega il presidente –. Sulla prova campione effettuata, riguardante la pulizia di una formella, Carmello Puzzòlo, scultore ed esecutore delle stazioni delle formelle della Via Crucis di Corzano, si è dichiarato molto soddisfatto del risultato già ottenuto. Manca ancora uno strato di cera che verrà eseguito quando ci saranno le condizioni di temperatura esterna ideali".

I commenti dei cittadini sulla lodevole iniziativa de Il Faro di Corzano sono molto positivi e di apprezzamento. Tra essi, c’è chi plaude al bel lavoro di pulizia artistica delle formelle con un semplice "Grazie", chi con un "Bravi, congratulazioni". C’è anche chi, di fronte a questa iniziativa, ha rivissuto dei ricordi d’infanzia: "Bravissimi, mio babbo e mia mamma ci tenevano tanto alla loro Stazione numero 13 della Via Crucis di Corzano".

Gilberto Mosconi