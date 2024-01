Forza Italia in campo per difendere la Giostra di Teo

Anche Forza Italia difende la Giostra di Teo. L’ex consigliere comunale degli azzurri Massimo Rossetti, recentemente nominato delegato provinciale di Forlì-Cesena, si è rivolto all’attuale sindaco Matteo Gozzoli, chiedendo di fare un passo indietro: "Non si parla di preferenze politiche o di scelte, bensì della felicità e del benessere dei cittadini, soprattutto dei bambini, i quali si ritrovano al centro di questo brutto inconveniente, perchè non possono più divertirsi nella giostra in piazza Pisacane".