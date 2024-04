Forza Italia: "Si faccia chiarezza sul costo dei rifiuti"

A Savignano sul Rubicone Forza Italia chiede che il Pd e la giunta di sinistra facciano chiarezza sui costi dei rifiuti a carico del Comune e sulla riduzione delle tariffe per i cittadini. Dice Giovanni Rodero responsabile di Forza Italia di Savignano sul Rubicone: "Savignano dal 2017 pratica la raccolta differenziata porta a porta integrale e ai cittadini viene fatta pagare la tariffa puntuale dal 1 gennaio 2023. Tariffa che a detta della maggioranza si sarebbe tradotta in un risparmio economico per i cittadini. Oggi, sempre da casa Pd, si sollecita un intervento per indurre i gestori a rivedere i metodi di calcolo dei costi che i comuni sopportano per il servizio. Quindi spendiamo di più oggi che è stata migliorata la raccolta. La prospettata riduzione dei costi per cittadini e imprese non sembra essersi verificata". E sempre sui costi aggiunge Giovanni Rodero: "La necessità di tutelare l’ambiente rimane senza ombra di dubbio importante e da perseguire ma l’ attenzione ai costi di servizio e le conseguenti tariffe applicate devono poter mitigare l’impatto sulle famiglie, sulle imprese e sui cittadini in generale. Anche in considerazione dell’impegno a differenziare bene e migliorare la qualità delle stesse raccolte con l’obiettivo di arrivare entro il 2027 al 79%".

e. p.