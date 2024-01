Foto e filmati di famiglia raccontano la memoria della comunità

Da oggi al 30 giugno è possibile diventare protagonisti di "Gatteo, memorie di una comunità" consegnando presso la Biblioteca Ceccarelli di Gatteo le proprie foto e film di famiglia: matrimoni, feste, compleanni, primi giorni di scuola, concerti, partite di calcio, il tempo libero e il tempo del divertimento che diventeranno parte delle storia della comunità di Gatteo. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto "Gatteo, memorie di una comunità" presentato presso l’Oratorio San Rocco lo scorso 29 ottobre, curato dall’Associazione Sguardi in camera Aps in collaborazione con il Comune e con l’Associazione Parolefatteamano, che si propone di allargare il campo di indagine e di ricerca sulla storia del Novecento.

All’evento di presentazione sono state aperte le candidature per diventare biografi volontari, che a novembre hanno iniziato un percorso di formazione con l’Associazione Parolefatteamano. Ora, a corso concluso, i biografi sono pronti a raccogliere le testimonianze. "Questo progetto ci offre la possibilità di ripercorrere la storia di Gatteo – dice Stefania Bolognesi, assessora alla cultura –. Invitiamo, quindi, le cittadine e i cittadini a partecipare". Per nformazioni è possibile contattare Sguardi in camera (sguardiincamera@gmail.com, 3519012185) e Loretta Buda (lorettagatteo@hotmail.com). I materiali potranno essere consegnati alla biblioteca Ceccarelli negli orari di apertura al pubblico.

e.p.