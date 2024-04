Frana di Fornasaccia. Lavori di ripristino al via entro la fine di aprile

Partiranno entro la fine del mese in corso i lavori di ripristino della frana di Fornasaccia, per una spesa di 350 mila euro. Lo annuncia una nota dell’amministrazione comunale di Cesena che spiega come "a seguito degli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il Cesenate quasi un anno fa, sulla sponda destra del fiume Savio, la via Fornasaccia, strada comunale, è franata per un tratto di lunghezza pari a 30 metri". La fenditura successivamente si è estesa in parte verso valle in quanto per un’ulteriore porzione di circa 30 metri, è franato l’arginello portandosi dietro la relativa barriera di sicurezza.

Dopo aver approvato il progetto corrispondente a un importo di 350 mila euro destinati a Cesena dalla struttura commissariale, a seguito dell’autorizzazione arrivata dalla Soprintendenza, l’amministrazione comunale di Cesena ha assegnato i lavori alla ditta Biguzzi di Forlimpopoli (capofila).

"Entro la fine del mese di aprile – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – partiranno i lavori anche in quest’area del territorio comunale gravemente lesionata da acqua e fango. Quella di via Fornasaccia è una delle frane maggiormente visibile a valle del fiume: l’intervento sarà caratterizzato dalla rimozione della porzione di strada dissestata, ricostruzione del rilevato, dell’arginello e della scarpata, realizzazione di pali trivellati e, a seguire, del cordolo in cemento armato in testa ai pali con funzione di sostegno della nuova barriera di sicurezza. Si procederà poi con il ripristino della pavimentazione stradale e installazione di una barriera di sicurezza. La paratia in pali trivellati di grande diametro permetterà quindi di sorreggere la sede stradale e di proteggere la stessa da eventuali future piene del fiume Savio. Tutti gli interventi eseguiti, programmati e previsti hanno un unico obiettivo: mettere in sicurezza il territorio gravemente ferito da frane e alluvione e ripristinare la viabilità rispondendo a una chiara ed effettiva esigenza dei residenti e delle attività coinvolte".

Intanto proseguono sul territorio comunale i lavori post-alluvione di manutenzione straordinaria, ripristino e messa in sicurezza avviati dall’Amministrazione comunale. Tra i principali, si ricordano gli interventi che riguardano via Castello di Carpineta, via Chiesa di Casale, via Santa Lucia, e via San Mamante.

re.ce.