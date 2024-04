Franco Nero protagonista anche a tavola

L’attore Franco Nero ha fatto tappa all’Atelier Gourmet. L’artista, oggi 82enne e in grande forma, in questi giorni è in Romagna per lavoro e ha voluto nel nuovo ristorante di Gatteo a Mare di proprietà dello chef Aldo Santoro, degustando alcuni piatti del suo raffinato menù. Protagonista di alcune pellicole iconiche del grande schermo (da "Il giorno della civetta" ai tanti Western all’italiana, da "Il Giovane Toscanini" a "Querelle de Brest" di Fassbinder), Franco Nero si è trattenuto a lungo con gli altri buongustai ed il personale dell’Atelier Gourmet.