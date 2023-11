Fungaiolo scomparso sull’Appennino, ricerche serrate

Nella serata di ieri sono scattate le ricerche di un anziano fungaiolo scomparso durante un’escursione in Appennino, nella zona del Lago Pontini nel territorio comunale di Bagno di Romagna. La stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata attivata per la ricerca di un 84enne che non ha fatto rientro a casa, dopo una giornata alla ricerca di funghi sull’Appennino tosco-romagnolo. Le ricerche si stanno svolgendo in zona Lago Pontini nel comune di Bagno di Romagna.

Incontro-dibattito

al Magazzino Parallelo

Venerdì 17 novembre alle 20.30 al circolo Magazzino parallelo di via Genova 71 è in programma una serata dal titolo "L’Italia va alla guerra" organizzata dal Collettivo Sankara di Cesena. Interverrà Antonio Mazzeo, scrittore, insegnante e attivista contro la guerra.