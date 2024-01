’Fuori Orario’ dedica due puntate al teatro Valdoca

Nelle notti di oggi e domani, su Rai 3, la trasmissione "Fuori Orario cose (mai) viste" propone, in prima visione assoluta, sette lavori di Teatro Valdoca, il progetto iniziato più di 40 anni fa da Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi. Le due puntate, curate da Fulvio Baglivi, si aprono con un’intervista registrata appositamente, dove i due artisti ripercorrono i decenni e le produzioni di Valdoca, dai primi spettacoli senza sonoro e con pochissimi personaggi fino i lavori con decine di persone in scena come Ossicine. Protagonisti delle notti di RAI 3 saranno soprattutto i video realizzati da Cesare Ronconi, a partire da "Come cani, come angeli", presentato per la prima volta a Cesena lo scorso novembre, girato con tecniche che mescolano digitale e analogico con i versi poetici, fino a "L’ultimo ritocco del nume su Eva nascente – Il desiderio del nume di Eva nascente", primi video del 1985, vincitori al Festival di Salsomaggiore allora diretto da Adriano Aprà con la collaborazione di Marco Melani. L’omaggio di Fuori Orario permette di rivedere dopo anni Folgorazioni, Fine fine è il respiro, MCMXC (millenovecentonovanta), film di breve durata che conservano tutta la ricerca e lo splendore di Teatro Valdoca, dai versi di Gualtieri all’oscuro scrutare di Ronconi. La puntata della domenica si concentra invece sull’ultimo lavoro per il teatro, rilettura libera di Pinocchio, con Silvia Calderoni tra i protagonisti, che proprio con Valdoca ha mosso i primi passi nel mondo dell’arte. I due video sono stati realizzati a partire dallo spettacolo teatrale e da una residenza a L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino.