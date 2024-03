Futsal, atteso match contro Canosa. Occasione d’oro per la salvezza

Una maggiore convinzione, più fiducia e un Pieri che da tre gare e dopo il ritorno dalla nazionale è in grande condizione e sta dando al gruppo un po’ più di personalità; sono questi alcuni degli elementi che hanno permesso alla Futsal Cesena di ottenere cinque punti nelle ultime tre gare staccando così la zona playout di quattro lunghezze pur avendo già osservato il turno di risposo. Sabato scorso, in casa con la Polisportiva Futura (due punti sopra ai romagnoli) la prova non è stata di buon livello, soprattutto nel secondo tempo i ragazzi di Osimani (era squalificato come Venturini e Butturini) sono stati inoffensivi ma il pareggio (1-1) è stato accolto come un buon punto, incoraggiante, contro un avversario che come organico merita più della posizione occupata.

Ma la grande occasione per i bianconeri di accelerare con piglio deciso verso la salvezza in A2 Elite sarà in particolare quella di domani alle 17,30 a Ruvo di Puglia contro il Canosa ultimo in classifica e che ora sarebbe retrocesso direttamente. I pugliesi, dopo avere vinto le prime due gare, nelle ultime diciotto hanno ottenuto solo tre pareggi e tutte sconfitte. Tra i bianconeri mancherà capitan Pasolini, squalificato, mentre Jamicic è acciaccato per problemi all’anca ma dovrebbe esserci.

A sei giornate dal termine del torneo, vincere significherebbe avvicinarsi alla salvezza e aumentare il vantaggio di 4 punti nei confronti di chi si trova nei playout. Il recente bottino di 5 punti in tre gare, vittoria con il Città di Melilli, pareggi a Manfredonia e con il Futura Reggio Calabria, sta a dimostrare come questa Futsal stia trovando equilibrio e continuità ma anche contro il Canosa ultimo in classifica a -8 dai playout, in un ambiente caldo e ostile, le difficoltà non mancheranno. Infatti già in passato la Futsal si è fatta trovare impreparata contro avversari potenzialmente inferiori, vietato quindi cadere nello stesso errore.

l.s.