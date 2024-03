Futsal, Canosa non ha scampo: +5 sui playout. Gardelli segna il 150° gol in bianconero

Successo importantissimo della Futsal Cesena che vincendo a Ruvo di Puglia per 8-3 contro il Canosa, ultimo della classe, fa un passo importantissimo verso la salvezza infatti dalla zona playout ora ha cinque lunghezze. Quattro le reti del bomber Gardelli che a fine gara ha festeggiato le 150 segnature in maglia Futsal, sono andati anche a segno Nilmar (che ha aperto le marcature), Montalti (in gol dalla propria area sfruttando un errore del portiere avversario), Jamicic e Zandoli. La partita non è mai stata in discussione e ha visto il primo tempo chiudersi sul 4-0 per i romagnoli. Un successo vitale nella lotta salvezza ma che costa caro ai cesenati, infatti sabato prossima nello scontro al PalaPaganelli contro la Roma avranno defezioni importanti infatti saranno squalificati Pieri (espulso per doppia ammonizione), Zandoli e Gardelli.

Una buona prova dei ragazzi di osimani quindi che hanno approcciato bene l’incontro andando subito in vantaggio con la prima rete in campionato del brasiliano Nilmar poi sono stati sempre padroni della situazione. Ora i punti in classifica sono 24, cinque lunghezze sulla zona playout e sabato al Palapaganelli arriva la Roma terza in classifica. Cesena: Montalti, Jamicic, Gardelli, Pieri, Dentini, Nardino, Baraccani, Barberini, Nilmar, Zandoli, Venturini, Butturini. Classifica Benevento 44 (un punto di penalizzazione), Manfredonia 36, Roma 34, Città di Melilli 33, Lazio 31, Giovinazzo 29, Itria 27, Futsal Cesena 24, Polisportiva Futura 23, Sicurlube 20, Bulldog Capurso 19, CUS Molise 17, Canosa 9.