Futsal in ripresa, sabato arriva Reggio Calabria

Quattro punti nelle ultime due gare di campionato contro avversari quotati come il Città di Melilli (vittoria per 5-1) e soprattutto il pari di Manfredonia (3-3) contro la seconda in classifica; la Futsal Cesena sta migliorando, ritrovando grinta e carattere dei tempi belli e mostrando un po’ di quella personalità che è mancata in tante, troppe gare di questa stagione di A2 Elite. Intanto il turno di riposo ha portato bene in casa Futsal, tutte le dirette concorrenti nella lotta salvezza non hanno ottenuto risultati positivi così i playout per i romagnoli (20 punti) restano a tre lunghezze ossia a quota 17 dove si trovano Sicurlube, Molise e Capurso, ultima per il momento da retrocessione diretta è il Canosa a 9 punti. A Manfredonia, contro una formazione che con Lazio e Roma è seconda in classifica a -5 dalla capolista Benevento, la Futsal ha saputo reagire portando a casa un 3-3 firmato dalla zampata decisiva a meno di due minuti dal termine di Gardelli che con le 19 reti stagionali è il vicecapocannoniere del torneo.

Nel club di Osimani, che sabato nello scontro con la Polisportiva Futura Reggio Calabria sarà squalificato così come Venturini e Butturini, stanno crescendo di rendimento alcune individualità come il portiere Montalti, inoltre il ritorno di Jamicic sta rispettando le attese ed è sempre più importante l’apporto di Pieri galvanizzato dopo gli impegni azzurri. Per sapere se la Futsal ha davvero superato il momento difficile e può guardare con fiducia al futuro e alla salvezza fondamentali saranno le prossime due gare.

Sabato alle 15,30 al PalaPaganelli arriveranno i reggini del Futura formazione che precede di bianconeri di due lunghezze (con un incontro in più però) ma vanta un organico potenzialmente ben più forte della posizione di classifica. Poi la settimana successiva alle 15 impegnativa trasferta a Canosa contro l’ultima della classe ma già in passato la Futsal è stata capace di resuscitare formazioni in grave difficoltà. Inoltre tre pedine importanti come Montalti, Zandoli e il bomber Gardelli sono in diffida quindi a rischio squalifica.

l.s.