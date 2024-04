Futsal, Itria annientato. Ribaltone nella ripresa

Una Futsal Cesena che non molla mai quella che da due mesi ha un cammino vigoroso e la scorsa settimana ha ottenuto la salvezza matematica in A2 Elite. I bianconeri però non si accontentano e nel penultimo turno di campionato, pur tranquilli, hanno dimostrato grande carattere e forza andando a vincere 4-5 in casa dell’Itria a Martina Franca superando così i pugliesi in classifica e con 31 punti sono a +8 dai playout e a -5 dai playoff a una giornata dalla fine. Quella in Puglia è stata una gara strana, i romagnoli erano privi sia del lungodegente Venturini che di Gardelli impegnato con la nazionale dominicana e hanno chiuso il primo tempo sull’1-1. A dir poco rocambolesca la partita, a dodici minuti dal termine i ragazzi di Osimani erano sotto 4-1 poi il colpo di coda, un ribaltone con la rete decisiva di Jamicic a pochissimo dal termine.

Complessivamente i bianconeri hanno segnato due reti appunto il croato Jamicic, altrettante Dentini, cui si aggiunge un’autorete di Baccaro. Sabato prossimo termina il campionato ospitando il Cus Molise (penultimo, sicuro dei playout) e vincendo si potrebbe non arrivare lontano dai playoff, seppur con qualche rammarico.