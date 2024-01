Futsal sempre più vicina ai playout. Sabato il match col Città di Melilli

Mancanza di personalità, l’incapacità di raddrizzare le partite e in particolare quei black out che spesso rovinano tutto. Anche sabato scorso a Roma contro la Lazio, dove sono stati sconfitti 5-2, i bianconeri dopo un buon primo quarto d’ora erano riusciti a rimettere la gara sul pari poi in un minuto hanno incassato due reti ed è stata la fine. Così la Futsal Cesena, che il 23 dicembre scorso battendo l’Itria aveva raggiunto la metà classifica lontana sette punti dai playout, con le ultime quattro sconfitte di fila è precipitata nella zona pericolosissima, +2 sui playout ossia sulla Sicurlube, che però ha una gara in meno rispetto ai romagnoli.

Il momento è complicato, il tecnico Osimani e il dg Ionetti stanno cercando di trovare una via di uscita in una squadra che probabilmente si è rilassata mentalmente.

Sono soprattutto le sconfitte con Molise e Giovinazzo che pesano, concorrenti dirette contro le quali era obbligatorio fare punti. Senza, si è costretti a cercare il risultato contro formazione oggettivamente più forti. E sarà così anche sabato quando alle 15,30 i romagnoli ospiteranno al PalaPaganelli il Città di Melilli quarto in classifica. Sarà poi la volta del viaggio a Manfredonia, seconda della classe, e seguiranno il turno di riposo e la sfida con la Polisportiva Futura di Reggio Calabria. Intanto il centrale Nicolò Pieri, classe 2002, è stato convocato per la quinta volta in nazionale per un tour di amichevoli a Rabat dal 31 gennaio al 4 febbraio

l.s.