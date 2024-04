Futsal, sfida all’Itria

Con la salvezza in A2 Elite matematicamente in tasca a due gare dal termine, la Futsal Cesena sarà in campo oggi alle 16 a Martina Franca contro l’Itria, poi la chiusura del campionato il sabato successivo in casa con il Molise. I bianconeri, che hanno già salutato il brasiliano Nilmar tornato in patria e sono sempre privi dell’infortunato Venturini, dovrebbero avere a disposizione il bomber Gardelli di ritorno dal Guatemala dove ha giocato con la nazionale dominicana. È stata un’annata dura per la squadra cesenate che però ha ottenuto un risultato brillante nonostante fosse stata inserita nel girone B (trasferta più vicina a Roma, quindi ilpiù impegnativo sia a livello logistico che economico). Due rivoluzioni tra gli stranieri (cambiati tutti) sia in estate che a dicembre, un momento difficile a gennaio poi la squadra ha trovato la quadra e nelle ultime sette gare ne ha persa una ottenendo anche risultati importanti contro le big. L’unica certezza per il futuro è che si ripartirà dal tecnico Osimani, intanto la Futsal sta preparando insieme al Panathlon Club il triangolare del 25 aprile al PalaPaganelli per ricordare un pioniere di questa disciplina Paolo Paganelli scomparso poco più di un anno fa.