Galletti, arriva il Formigine. Oggi il match testa-coda

Il Romagna Rfc oggi alle 16 tornerà in campo dopo le due settimane di pausa del campionato di rugby di serie B e lo farà lanciando la volata finale verso la promozione.

Con quattro gare ancora da giocare e un massimo di 5 punti (contando anche l’eventuale bonus mete) in palio per ogni incontro, i Galletti guidano la classifica a quota 85, con amplissimo margine su Colorno (72) e Bologna (70).

Che sia arrivato il momento di tenere a portata di mano lo spumante è un dato di fatto. Tanto più che oggi in programma c’è un match ‘testa-coda’, tra la prima e l’ultima della classe, che sulla carta ha un pronostico più a senso unico di una carreggiata autostradale.

A Cesena arriveranno infatti gli Higlanders Formigine, che chiudono la graduatoria con un bottino di 12 punti fin qui raggranellati. Gl inseguitori dei Galletti, ossia il Colorno, nel frattempo saranno ospiti dei Lions Amaranto. Se i 13 punti di vantaggio dei Galletti sul Colorno al termine della giornata dovessero superare quota 15, i giochi sarebbero definitivamente chiusi.

Altrimenti servirà una settimana in più di attesa per poter blindare il primo posto che vale il biglietto diretto per la A.

Il Romagna è reduce dalla doppia sfida con le inseguitrici Colorno e Bologna, dalla quale è uscita con un buon bilancio di una vittoria e un pareggio, valsi la conferma stagionale dell’imbattibilità.

Il Formigine ha invece alle spalle la gara di recupero, disputata domenica scorsa, con il San Benedetto nella quale gli emiliani sono stati sconfitti per 11-33.

La gara di oggi pomeriggio sarà preceduta dall’incontro della Serie A Femminile (fischio di inizio alle 14) tra Romagna Rfc e Valsugana Rugby, terz’ultima prova di campionato.

Luca Ravaglia