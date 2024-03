Galletti, sfida a Firenze: "La guardia resta alta"

Il Romagna Rfc oggi alle 15 sarà ospite del Firenze Rugby per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di rugby di serie B. Il confronto mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, perché se il Romagna capolista vuole consolidare il primato, il Firenze, penultimo, deve tentare di uscire dalla zona playout. In questi primi due mesi del 2024 i Galletti hanno fatto il pieno di punti e di vittorie, consolidando il primo posto in solitaria a quota 72.

"La squadra sta continuando a migliorare, a livello individuale i giocatori stanno crescendo e nel complesso le prestazioni finora sono state molto buone – conferma l’allenatore Tosh Askew –. Stiamo giocando un bel rugby e di questo sono molto contento. Dobbiamo andare avanti così, con convinzione e fiducia nei nostri mezzi".

Questo anche considerando che a marzo, dopo la trasferta a Firenze e dopo il turno di riposo in programma domenica prossima, sarà la volta delle due sfide con le inseguitrici Colorno e Bologna. "Ci aspettano partite molto fisiche, che dovremo affrontare di conseguenza, ma giocando alla nostra maniera, senza dimenticare quello che abbiamo fatto finora".

Il tecnico analizza pure le attività che il Romagna Rfc sta portando avanti rivolte ai club del territorio, a partire dall’iniziativa che dà la possibilità ai ragazzi che stanno compiendo il percorso con il Polo di Sviluppo Under 18 di partecipare agli allenamenti della prima squadra.

"È un progetto molto interessante – considera – i ragazzi stanno compiendo un bel percorso e stanno crescendo bene, aspetto molto importante in prospettiva futura. Penso che il modo migliore per aiutare i giocatori a crescere sia far crescere gli allenatori, un altro tema fondamentale che il Romagna sta cercando di portare avanti".

Oggi scenderà in campo anche la squadra femminile del Romagna Rfc, che in serie A sarà ospite del Calvisano. Le romagnole sono a caccia del riscatto dopo le sconfitte delle ultime prove, che le hanno fatte scivolare al penultimo posto della classifica, proprio davanti al Calvisano, ancora fermo a zero punti.