Gambettola, Diegaro, Savignanese. Tre formazioni con fame di vittoria

Mancano dieci giornate alla fine della stagione regolare nel campionato di Eccellenza, ad oggi nessun verdetto è stato emesso perciò ogni turno prevede scontri decisivi. Oggi le formazioni del cesenate devono anche riscattare la scorsa giornata nella quale hanno raccolto un solo punto.

Il Gambettola riceve al Comunale il Tropical Coriano, i riminesi allenati da Scardovi non stanno vivendo un ottimo momento; il distacco dalla zona playout è consistente ma meglio non fidarsi troppo. Da parte sua il Gambettola per tenersi stretta la posizione playoff deve tornare a vincere; il Medicina ha solo due punti in meno, nelle ultime giornate la squadra di Bernacci incontra qualche difficoltà nel trovare il gol. Fischio di inizio fissato alle 14,30, dirige Lorenzo Maria Frigo di Parma.

Compito davvero complicato quello che riguarda il Diegaro: la squadra allenata da Cucchi sarà impegnata sul campo del Granamica, i Bolognesi sanno che il Sasso Marconi ha vinto nell’ anticipo quindi oggi vogliono sicuramente vincere. Il Diegaro può ancora evitare i playout ma servono punti, a partire da oggi, anche qui si comincia alle 14,30 sotto la direzione di Stefano Grillo di Modena.

Il quartultimo posto, quello che permette di evitare la retrocessione diretta dista un solo punto, il Masi Torello è dietro di due punti: oggi la Savignanese deve strappare un risultato positivo anche se sul campo dei ferraresi non è mai semplice uscire indenni. Si gioca allo stadio Villani di Masi Torello, direzione di gara affidata a Daniele Chindano di Como.

r.d.