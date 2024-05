Gambettola, prime conferme:. Rossi, Marconi, Gadda e Turci

Molte società stanno già iniziando a programmare la prossima stagione calcistica. Nel campionato di Eccellenza il Gambettola dopo l’ottimo quarto posto appena conquistato non rinuncia alle proprie ambizioni: la società dei fratelli Butticè dopo avere confermato sulla panchina Marco Bernacci e Giorgio Screpis dietro la scrivania del direttore generale ha messo a segno le prime conferme. Restano in maglia verde i difensori Rossi e Marconi oltre ai centrocampisti Gadda e Turci, sono in corso trattative con Longobardi che potrebbe decidere di prolungare la sua lunga carriera di attaccante. In collaborazione con Villamarina Next Gen il Gambettola sta allestendo la formazione Juniores, a questo scopo dall’ 8 al 29 luglio allo stadio “Comunale” si terranno gli stage riservati ai ragazzi delle annate 2006, 2007 e 2008. Devono mettersi al lavoro senza indugio anche Diegaro e Savignanese per cancellare in fretta la retrocessione dall’ Eccellenza e per presentarsi al meglio nel prossimo campionato di promozione. Il Diegaro ha già definito le figure del direttore sportivo e dell’allenatore. In panchina siederà Roberto Biserni, l’ex tecnico della Fratta e della Cava Ronco sarà affiancato da Filippo Antoniacci che dopo essere stato calciatore e allenatore in seconda del Diegaro adesso avrà il compito di allestire la squadra. La Savignanese ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente, atto dovuto dopo la scomparsa della presidente De Zardo, il nuovo numero uno è Nino Urbinati la carica di vice tocca ad Enrico Lombardini, resteranno in carica fino al 30 giugno per portare a termine la stagione poi si terranno nuove votazione all’interno del consiglio, nel frattempo Andrea Maruca torna a ricoprire la carica di direttore sportivo . Il Roncofreddo ha chiuso il campionato di prima categoria in terza posizione e poi è stato eliminato nei playoff dal Bellaria. Per la stagione prossima i gialloblu vogliono di nuovo lottare per l’alta classifica, il direttore sportivo Lo Russo ha lasciato per approdare al Tre Fiori, campionato interno di San Marino, al posto di Lo Russo arriva Nicol Guerra, in panchina resta ben saldo Federico Freschi. Lo Junior Gambettola dopo aver perso la promozione diretta in seconda categoria all’ultima giornata è stato capace di rifarsi nei playoff. La squadra allenata da Matteo Mengozzi si è imposta in finale sull’ Around Sport col punteggio di 3 a 1 coronando così una stagione decisamente positiva, adesso il presidente Venturi e i suoi collaboratori sono al lavoro in vista della prossima stagione.

Roberto Daltri