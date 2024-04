Garrett Contest,. Andrea va a Dallas

Parla marchigiano l’ottava edizione del "Garrett Contest" la competizione di appassionati di metal detector, divenuta un appuntamento fisso in riviera. Andrea Valeri di Ancona ha infatti vinto la più importante gara europea dedicata agli appassionati di metal detector che si è disputata domenica sulla spiaggia di Cesenatico. Valeri ha trovato 23 gettoni, superando di un soffio Giovanni Zoboli e Daniele Cortesi con 22 rinvenimenti. Per gli appassionati e gli esperti del settore non è stata una sorpresa, in quanto Valeri è uno dei ricercatori più esperti del settore e, già in altre edizioni, era andato vicinissimo al successo. Alla manifestazione hanno partecipato trecento persone, un record assoluto per l’evento organizzato da Securitaly che, grazie alla sua divisione Detector Shop, ha portato a Cesenatico i massimi interpreti della disciplina.

Fra le iniziative collaterali è stato apprezzato lo spettacolo della Dance Dream, la scuola di danza di Cesenatico che ha messo in scena tre coreografie in stile americano come omaggio ai 60 anni di Garrett, l’azienda texana leader nel mondo nella commercializzazione dei metal-detector che, fin dalla prima edizione, sponsorizza l’evento di Cesenatico.

Molto apprezzate anche le "detectorine", quattro modelle che hanno animato la spiaggia libera di piazza Costa. Da segnalare anche la partecipazione di molte concorrenti donne, segno che il metal-detector sta diventando sempre più una disciplina senza generi. Moltissimi anche i bambini che si sono divertiti nell’area antistante il campo gara cimentandosi nelle loro prime ricerche. Al termine delle premiazioni é stato anche estratto a sorte un viaggio a Dallas per due persone.

g.m.