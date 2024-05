Gasparri dà la carica a Casali: "Andiamo al ballottaggio. E Forza Italia ha ripreso quota"

Si avvicina la data delle elezioni e di pari passo cresce il calibro dei big che calano in città. Ieri una ventina di candidati di Forza Italia ha incontrato, nella sede di via Fantaguzzi, Maurizio Gasparri, capogruppo dei berlusconiani in Senato, ex ministro e attuale responsabile per gli enti locali. Un mordi e fuggi rapido e intenso per sostenere la candidata alle europee di Rosasaria Tassinari ma soprattutto per sollecitare tutti al massimo impegno in vista del traguardo cesenate, ossia il palazzo comunale, che si leva a vista poco distante. "Siamo convinti di andare al ballottaggio. Abbiamo le capacità e i meriti per governare quel Palazzo", ha annunciato combattivo Marco Casali il candidato sindaco di riferimento. Presentato dal coordinatore provinciale Giuseppe Bettini Gasparri ha ribadito l’obiettivo del ballottaggio "per riaprire la partita e arrivare a governare la città così come è già successo a Forlì. Pur consapevole di quanto sia impegnativo questo cimento elettorale cesenate nessun obiettivo deve essere precluso. Abbiamo vinto in contesti ostici come questo caratterizzato da tendenze egemoniche. Bisogna recepire qui come altrove il desiderio del cambiamento". Allargando lo sguardo Gasparri ha sottolineato le difficoltà che ha affrontato il partito dopo la scomparsa di Berlusconi. "Però non solo non siamo calati - ha sottolineato - ma grazie all’impegno di Tajani il partito ha ripreso quota". A qui ha motivato la presenza del leader come capolista alle europee: "Il suo curriculum e le sua capacità lo farebbero vincere 10 a 0, peraltro di lui si parla come presidente della Commissione Europea, ma non è questo l’obiettivo. Lui deve raccogliere consensi intorno ai temi centrali della politica di Forza Italia poi ci sarà chi, nell’interesse del Paese, li porterà avanti in Europa". "Un parlamento europeo che non deve essere una vessazione - ha scandito Gasparri - ma una tutela contro chi già oggi ci fa concorrenza".

Elide Giordani