"Gente ammassata all’interno dei bus"

Mohsen Allagui usa l’autobus per recarsi a casa sua al ponte Vecchio dalla stazione. "Il servizio è molto comodo e mi permette di muovermi in città senza bisogno di utilizzare l’auto. Capita però di essere un po’ stretti negli autobus e raramente riesco a sedermi nelle seggioline e mi ritrovo costretto a fare tutte le corse in piedi. C’è troppa gente all’interno di uno stesso mezzo e credo che il servizio vada migliorato. Spesso e volentieri poi le corse sono in ritardo e talvolta saltano completamente. Noto che c’è anche una certa maleducazione da parte soprattutto di ragazzi all’interno dei mezzi. I giovani spesso se la prendono con gli autisti".