Ghibiò, 40 anni di qualità: "Il segreto? La passione"

Compie 40 anni il negozio di abbigliamento Ghibiò, che inaugurò la prima sede il 21 gennaio 1984. "In una zona storica della città, a ridosso del Ponte Romano sul fiume Rubicone attraversato da Giulio Cesare, iniziò la nostra attività – ricordano i titolari Monica Vianello e Marco Foschi –. Eravamo motivati e orgogliosi di aprire il nostro punto vendita proprio in quel posto che sapeva di storia e ci dava appartenenza alla città. Ci siamo rimasti per 10 anni, poi nel 1994 abbiamo spostato la sede nel centro storico, in Corso Vendemini 20 dove siamo tutt’ora. La longevità del nostro negozio è dovuta alla passione e alla professionalità che sia io sia mia moglie Monica mettiamo nel nostro lavoro ancora oggi".

Tantissimi i clienti che da metà degli anni ‘80 e per tutti gli anni ‘90 (allora avevano dai 18 ai 30 anni) hanno arricchito i lori armadi con i capi acquistati da Ghibiò. "Oggi parecchi di quei ragazzi diventati adulti continuano ad essere clienti affezionati con i loro figli che, prima hanno aperto l’armadio del loro genitore, poi si sono innamorati di una camicia o di una giacca e hanno iniziato ad uscire con gli amici vestendo quei capi" dice Foschi. "La proposta del nostro negozio è sempre stata più incentrata all’abbigliamento da uomo – aggiunge la moglie –. Circa 20 anni fa abbiamo creato un ambiente dedicato esclusivamente alla donna in via Cesare Battisti 6, proprio nel negozio adiacente a quello da uomo. Nella stessa via nel 2020 nostro figlio Nicolò, dopo essersi laureto in informatica, ha aperto un nuovo ramo d’azienda, Ghibiò IT Service".

"Sono sempre stato appassionato di tecnologia, comunicazione e marketing – conferma Nicolò –. Così Ghibiò diversifica la sua proposta oltre all’abbigliamento anche nel campo dell’informatica. Ho considerato l’apertura anche in altre città, ma alla fine la scelta è ricaduta su Savignano sul Rubicone dove vivo da sempre. Siamo noi cittadini che dobbiamo cercare di valorizzare la nostra città per puntare a farla ritornare agli antichi splendori, in questo caso cercando di accendere una nuova vetrina e offrire un servizio che mancava. Mi auguro di arrivare a festeggiare questo grande traguardo come oggi succede ai miei genitori".