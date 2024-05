Già quattordici le qualificazioni ai campionati italiani

L’Atletica Endas Cesena, dopo poco più di un mese dall’apertura della stagione outdoor, ha già collezionato quattordici qualificazioni ai Campionati Italiani e fatto ritoccare l’albo d’oro dei primati societari per altrettante volte. Una frequenza di prestazioni da record che non era mai stata registrata nei 59 anni di storia del club. Tutti molto bravi e tutti giovanissimi gli atleti sugli scudi. La ‘decana’ del gruppo che ha già in tasca il pass tricolore è la diciannovenne lunghista Arianna Rondoni, rientrata quest’inverno dopo quasi un anno di stop per infortunio, che è atterrata a 5.82m. Angelica Collini, diciassettenne ostacolista cervese, parteciperà invece ai ‘tricolori’ nella categoria Allieve in programma a Molfetta sia sui 400 che sui 100 metri ostacoli dove ha fermato il tempo sui 15.20 secondi, primato del club dai 16 ai 22 anni. Viaggio in Puglia già prenotato anche per Giovanni Tentoni (11.05 sui 100 e 22.65 sui 200), Stefano Fadini (800m, 1.58.20) e per i lanciatori Andrea Giottoli (45.29m nel martello), Arianna Prati (disco 33.11m) e Viola Vincenzi (giavellotto, 37.64m). Vincenzi sarà in gara anche ai campionati Italiani di eptathlon che si terranno a Lana (Bolzano) a fine giugno. Insieme a lei, nella gara riservata alle under 20, ci sarà Giulia Senni, bronzo tricolore Allieve lo scorso anno. Nel prossimo weekend a Modena la finale regionale dei campionati di società: "Possiamo contare su un gruppo ricco di talento e voglia di divertirsi - spiega il responsabile del settore giovanile Gianluca Comandini - lo scorso anno abbiamo vinto il titolo regionale con i ragazzi e il bronzo con le Cadette. L’appetito vien mangiando e ci piacerebbe ripeterci, magari facendo anche meglio".