Giallobù in campo contro Osimo. Sfida alla seconda in classifica

Scontato il turno di riposo, il Rubicone in Volley griffato Sab Group, si appresta a tornare in campo nel torneo di serie B maschile, che vede la squadra gialloblù al quinto posto a quota 30 punti, appaiata con Macerata e distanziata di dieci lunghezze dalla 4 Torri Ferrara.

L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle 17.30, quando a San Mauro Pascoli arriverà La Nef Resalmone Osimo, seconda della classe, che naviga a quota 44 punti, dunque con amplissimo margine sui cesenati, che sulla carta partono senza i favori del pronostico, ma proveranno in ogni caso a sfruttare il fattore campo per regalarsi un’impresa.

La squadra guidata da coach De Marco prima della sosta aveva messo in cassaforte una rotonda vittoria sul Querzoli Volley Forlì, battuto 3-0 (25-19 25-16 25-15) mostrando qualità e mentalità da grande gruppo, non mollando mai e giocando ogni pallone come fosse quello più importante. I centrali hanno lavorato benissimo ‘toccando’ numerosi attacchi forlivesi e permettendo così ai bomber Ricci Maccarini (top scorer con 18 punti), Bellomo e Marini di andare a segno con efficacia e puntualità. Gherardi, sempre abilissimo in regia, si è dimostrato ancora una volta un’autentica spina nel fianco dai 9 metri mentre Carlini ha dato tanta sicurezza in ricezione e in difesa.