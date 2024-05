Giannino lancia Cambiamo: "Fare il Distretto della felicità"

Il giornalista economico ed analista Oscar Giannino è stato l’ospite d’onore dell’evento elettorale organizzato dalla lista civica ‘Cambiamo’ di Andrea Rossi e Luigi Di Placido al teatro Verdi, alla presenza del candidato sindaco della coalizione civica, Marco Giangrandi. "Un paese che cresce zerovirgola: quali prospettive?" il tema della serata. "I concetti espressi da Oscar Giannino - evidenzia Di Placido - hanno dimostrato, ancora una volta, la qualità della proposta politica della nostra coalizione. Volevamo alzare il livello di questa campagna elettorale e ribadire la nostra visione politica che va ben oltre la durata di una legislatura, immaginando per Cesena un futuro ancora più ambizioso". Tra i punti del progrmma elettorale, Rossi ha esposto quello del ‘Distretto della Felicità’ , mentre Di Placido ha approfondito altri temi dorsali della proposta della coalizione, spigolando tra cultura e sanità, tra sicurezza e partecipazione politica dei giovani.

Oscar Giannino ha analizzato le cause endemiche che sono alla base della modesta crescita del ’Sistema Italia’ e di come questo poi si riverberi negativamente sui nostri territori. E per cercare "di uscire da questa preoccupante fase di stagnazione - ha ribadito Giannino - anziché aspettare l’intervento dello Stato, bisogna scommettere su progetti territoriali come ‘il Distretto della Felicità’ che, interpretando i mutati scenari della nostra società, con il coinvolgimento diretto dei privati, sono in grado di creare le condizioni migliori per un rilancio della produttività". Giannino ha parlato di Cesena come di una città che "ha bisogno di un salto di qualità" e dunque ha ribadito la necessità di affrontare le "sfide del futuro da nuove prospettive".