Ginnastica, via alle finali. Cesena vuole provarci

Quanto tempo serve per scrivere la storia? Un fine settimana può essere sufficiente.

Il mondo della ginnastica artistica cesenate ha la penna, l’inchiostro e tutto quello che serve per provarci fino in fondo. Come il talento dei suoi atleti che tra domani e domenica a Firenze daranno l’assalto allo scudetto.

Le possibilità maggiori sono nelle mani del gruppo maschile del ’Gymanstic Romagna Team’, arrivato secondo nella stagione regolare e ora pronto a mettere il cuore nelle final six che inizieranno domani: "Andiamo un passo alla volta - resta prudente il presidente Corrado Maria Dones -. Il primo è quello di accedere alla finale a tre che vale già almeno il podio".

La formula prevede che le sei squadre arrivate fin qui si sfidino in due gironcini da tre. Passano il turno le due vincitrici e la miglior seconda.

"Il sorteggio degli accoppiamenti - riprende Dones - è stato benevolo: siamo finiti con Mestre e Ancona e vista la nostra migliore posizione in classifica potremo dichiarare per ultimi gli abbinamenti tra atleti e attrezzi, un vantaggio non da poco. Dopo di che si vedrà, andremo in pedana con l’intento di non avere rimpianti. La squadra è al completo, Lorenzo Casali è reduce dall’ottimo terzo posto di squadra conquistato ai campionati europei e Nestor Abad è pienamente disponibile. I favoriti della vigilia sono comunque i fortissimi atleti della Virtus Pasqualetti di Macerata".

Farà decisamente sul serio anche la compagine femminile griffata ’Renato Serra’, che proverà ad arrivare il più in alto possibile, consapevole comunque del fatto che il primo posto è già blindato da Brixia (in pratica la squadra formata dalla nazionale fresca campione d’Europa in carica).

"Siamo finiti nel raggruppamento proprio con Brixia e con Riccione - chiude Dones -. Dovremo fare il possibile per restare in scia delle migliori, sperando di conquistare un secondo posto che ci lascerebbe la possibilità di sognare. Non avremo Ferrarini, purtroppo infortunata".

Le finali a tre si svolgeranno domenica con diretta su Rai Sport a partire dalle 15.40.