Giochi in legno giganti, biliardino e letture per i bambini

Bambini e ragazzi hanno i loro spazi anche all’interno della kermesse "Azzurro come il pesce" che anima il centro di Cesenatico. In via Fiorentini dalle 10 del mattino alle 18.30 si tengono attività ludiche gratuite per bambini con giochi in legno giganti di una volta, un percorso Bike, il biliardino, una postazione Lego ed altro ancora; è possibile partecipare ad attività ludiche a cura della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. In corso Giuseppe Garibaldi, nella piazzetta di fronte alla pescheria comunale, dalle 10 a mezzogiorno i volontari dell’associazione "Nati per leggere" svolgeranno letture per bimbi piccoli fino a 6 anni, con protagonista la vongola, che è l’elemento a cui quest’anno è dedicata la festa. In piazza Ciceruacchio, di fronte alla biblioteca comunale, i bagnini di Cesenatico propongono a partire dalle 17.30 delle esibizioni dal vivo di band musicali e dj set. Altre iniziative dedicate alle famiglie ma anche ai giovani, si svolgono nelle varie zone del centro storico, sempre a partecipazione gratuita, in segno di ospitalità.

Gli stand gastronomici di Confesercenti, Confcommercio, motonave New Ghibli, Pescatori a casa vostra e Tra il cielo e il mare, sono aperti sino a domani a pranzo e cena; in piazza Pisacane c’è invece lo stand dei vongolari del consorzio Cogemo (la manifestazione è dedicata alla vongola). La sagra propone anche un interessante mercatino di prodotti tipici, artigianato e articoli frutto dell’ingegno artistico. Le bancarelle sono allestite nel primo tratto di viale Mazzini e in viale Saffi, in parte di piazza Ciceruacchio e lungo viale Anita Garibaldi, l’importante strada che collega il porto con il lungomare. In via Baldini e via Fiorentini e piazza delle Conserve, c’è invece un interessante mercatino dei creativi.

g.m.