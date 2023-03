"Giro d’Italia in città, servono più iniziative"

Il ’piatto rosa’ o il ’menù rosa’ e un murales che raffiguri Pantani. Sono solo alcune delle proposte della lista civica Cambiamo nell’attesa della tappa a cronometro del Giro d’Italia, attesa a Cesena il 14 maggio, con il traguardo nella sede del ’Technogym Village’. "Cesena non può essere solo la ‘città ospitante’ - dice Enrico Castagnoli, consigliere comunale della lista civica Cambiamo -. L’Amministrazione deve allestire anche iniziative collaterali mettendo in rete le politiche sportive, turistiche e culturali di tutta la città". Benché l’evento si esaurisca nello spazio di un giorno, la ’Corsa Rosa’, secondo la lista civica Cambiamo, costituirà una vetrina mediatica di formidabile prestigio.

"Abbiamo formulato una serie di proposte - continua Castagnoli - inviate all’Amministrazione comunale, a Technogym e Wellness Foundation. Si possono allestire iniziative per gli appassionati amatoriali del ciclismo, che raggiungano i punti di maggior interesse storico e paesaggistico del territorio. Coinvolgere gli alunni delle scuole, istituendo una ‘settimana rosa della bicicletta’ con iniziative per gli alunni e i loro insegnanti. E poiché uno dei tesori di Cesena è la gastronomia, con il coinvolgimento della Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari, sarebbe coerente strutturare una serie di incontri sulla corretta alimentazione dell’atleta e del ciclista e magari incoraggiare i ristoranti del territorio a preparare il ‘piatto rosa’ o il ‘menù rosa’. Infine in occasione di questo evento, la memoria non può non correre al pirata Marco Pantani: sarebbe bello stimolare la creatività degli artisti writers, creando un murales celebrativo proprio il giorno della tappa".