Giuliano Bottega, negozio al gusto di Romagna

Nella zona Ponente di Cesenatico, ha aperto i battenti ’Giuliano Bottega’, una nuova attività commerciale dedicata agli appassionati di ricette marinare e dei prodotti tipici romagnoli. Siamo in viale Amerigo Vespucci, di fronte alla scuola media e alla scuola materna, a due passi dal mare, dalla scuola elementare di via Caboto e da altre attività economiche. A realizzare questo nuovo progetto imprenditoriale è uno dei più noti ristoratori della riviera, Alessio Sassi, titolare dello storico ristorante ’Da Giuliano’ sul porto canale, dove praticamente è cresciuto. ’Giuliano Bottega’ è una sfida e Sassi da tempo sognava di realizzare questo progetto. Il negozio ha un grande laboratorio sul retro con cucina, mentre sul fronte ci sono le vetrine dove si possono acquistare per asporto i primi piatti (risotti, cappelletti, garganelli, strozzapreti e tagliolini) con il sugo di canocchie e il sugo di gamberi, ma anche spiedini, lumachine, capesante gratinate, vongole alla marinara, cozze gratinate, insalate di mare, filetto di branzino, sgombro agli agrumi, mazzancolle al sale e alici marinate.

Fra gli altri prodotti esclusivi della cucina del Giuliano, ci sono la giardiniera fatta in casa con nove verdure e la piadina al rosmarino. All’interno del negozio si respira aria di Romagna, perchè oltre ai piatti di pesce, è possibile acquistare prodotti romagnoli e a chilometro zero, proposti da produttori locali, come lo squacquerone di Romagna, il pecorino scoparolo, i formaggi della Centrale del Latte di Cesena, vini del territorio, birre romagnole e dolci.

"Siamo partiti dall’idea opposta a quella del ristorante - dice Alessio Sassi - che è un luogo fuori casa dove si va a farsi deliziare e coccolare. Nella ’Giuliano Bottega’ facciamo invece il contrario, perchè consentiamo a tutti di portare a casa i prodotti a marchio Giuliano. In qualsiasi orario è possibile acquistare nostre specialità conservate sottolio e nostri piatti che consegniamo già cotti e abbattuti, da far ’rivivere’ semplicemente scaldandoli in padella o nel forno di casa. Nelle ore del pranzo e della cena vendiamo invece i piatti caldi già pronti".

Questo nuovo negozio con laboratorio nel cuore di Ponente, ha l’ambizione di essere il prototipo per una catena di negozi e per un progetto a livello nazionale: "Ci stiamo organizzando per aprire altri punti di Giuliano Bottega in altre città e a breve saremo in grado di distribuire tutti i piatti col nostro marchio e i prodotti rigorosamente romagnoli, anche on line, in tutta Italia, utilizzando appositi contenitori, sempre con l’obiettivo di mantenere la qualità di Giuliano anche nelle case di chi apprezza la nostra cucina".