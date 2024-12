Glamping, festa con autorità e dipendenti

Oltre 70 persone hanno partecipato alla cena degli auguri organizzata dalla società Glamping Cesenatico. All’Osteria del Sole si sono ritrovati i vertici dell’azienda impegnata in importanti attività turistiche, fra cui il patron Terzo Martinetti, la responsabile commerciale Lara Zani , il direttore amministrativo Giulia Baredi, Patrizia Nasolini, il procuratore speciale della società Lorenzo Martinetti, il presidente Roberto Poni della società Impresa Sicura, il presidente Lucio Sacchetti della società calcistica Bakia Cesenatico, il presidente Giunio Bonoli del gruppo ciclistico Fausto Coppi che organizza la Nove Colli e Bruno Gobbi presidente del Rotary Club Cesenatico Mare. L’azienda Glamping è titolare del Cesenatico Camping Village e del villaggio Pineta sul Mare, che ospitano oltre 400 case mobili e bungalow, 212 piazzole per i camper e 470 piazzole occupate da famiglie con permanenza stagionale, per una ricettività di 5.540 posti letto e 725mila presenze all’anno. La società ha anche tre ristoranti e bar, due stabilimenti balneari, un market e due chioschi, gestiti da imprenditori specializzati. Glamping dà lavoro a 180 persone. Occupa 60 dipendenti diretti, di cui la metà sono fissi, mentre nelle attività in affitto di azienda, come i punti di ristoro e nei servizi specializzati, sono impegnate altre 120 persone. Negli oltre venticinque ettari dei due villaggi, negli ultimi anni c’è stata una evoluzione notevole, tant’è che oggi le due strutture offrono tutti i servizi e la possibilità di fare pacchetti per il solo pernottamento, la mezza pensione e la pensione completa, ma con il vantaggio degli spazi ampi. Questo mix fra la tradizionale ospitalità romagnola e la conduzione moderna, è stato premiato dal pubblico, tant’è che il fatturato dell’azienda è in crescita e il 20 percento dei turisti ospitati sono stranieri provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Repubblica Ceca e Polonia. Non solo, a differenza degli altri campeggi, a Cesenatico la stagione dura sino all’Epifania, tant’è che tuttora il Cesenatico Camping Village ospita molti turisti per le festività di Natale e Capodanno. Martinetti punta a consolidare un gruppo che nel turismo coinvolge molti professionisti e tanti giovani: "Siamo un’azienda importante e la cena degli auguri diventa l’occasione per stare assieme e confrontarci con le autorità che sul territorio svolgono ruoli importanti. Fare turismo non è semplice, ma noi ci crediamo e abbiamo delle idee per sviluppare il settore delle vacanze all’aria aperta, che sono sempre più richieste dalle famiglie italiane e straniere, desiderose di vivere il mare e le bellezze del territori in dei villaggi a contatto con la natura".

Giacomo Mascellani