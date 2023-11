Gli alunni scoprono ‘La gioia di studiare’

Lunedì 4 dicembre la classe 5^ B della Scuola Primaria "M. Moretti" di S. Angelo di Gatteo incontrerà a "tu per tu" il coach professore Pietro Lombardo, fondatore e Direttore del Centro Studi Evolution di Verona. L’incontro avverrà presso il teatro parrocchiale di S. Angelo alle 15 per la loro prima giornata di formazione. L’argomento trattato sarà "La gioia di studiare!" a cui la classe sta lavorando da cinque anni. L’esperienza ultra trentennale del professore sarà messa a disposizione dei bambini per imparare come la gioia e lo studio possono prendersi per mano e camminare insieme. Dove c’è passione si brucia la fatica e pur facendola non la si sente. Guidati delle insegnanti Monica Braghittoni e Martina Passerini, a coronamento del pomeriggio e al termine dell’incontro, alle 17, gli stessi alunni presenteranno uno spettacolo aperto all’intera cittadinanza. Interverrà anche l’artista riminese Sergio Casabianca che con la sua chitarra accompagnerà gli alunni nel gran finale. Sarà presente il dirigente scolastico Imelda Lambertini. Seguirà un buffet multietnico riservato alle famiglie di classe 5^B e alle 20.30 il coach terrà una conferenza dal titolo "Come comunicare con gli adolescenti?". La serata è pubblica, aperta ai genitori e all’intera comunità. Le insegnanti ringraziano le famiglie che hanno creduto in questa opportunità e finanzieranno, per intero, l’evento.