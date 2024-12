"Gli autobus non sono puntuali"

"Trasporti pubblici all’altezza delle esigenze? E’ vero che gli autobus ci sono, ma è vero anche che la puntualità a volte lascia a desiderare. In più occasioni mi è capitato di far tardi a lezione per via di un problema coi tempi di passaggio dei mezzi. L’alternativa è muoversi in autonomia o chiedere un passaggio a qualche amico in auto. Cesena non è grande, proprio per questo si potrebbe intervenire più facilmente. La città è a misura d’uomo e mi piace viverla. Sì, le proposte ci sono, ma col tempo rischiano di diventare ripetitive, fornendo poche alternative alla chiacchierata con gli amici al tavolo di un bar. L’offerta dovrebbe essere potenziata e diversificata".